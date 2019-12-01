Gobierno de Querétaro concluye estudio previo para obras en puente Bernardo Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 17:05:46

Querétaro, Qro., 14 de abril de 2026.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que la semana pasada se concluyó el estudio técnico solicitado por la administración estatal para determinar la infraestructura existente bajo el puente de Bernardo Quintana, requisito indispensable antes de iniciar las obras de rehabilitación previstas para los próximos meses.

Los trabajos se realizaron entre miércoles y viernes por parte de la agrupación de ingenieros en Bernardo Quintana.

“El estudio permitió identificar instalaciones hidráulicas y eléctricas que deberán ser consideradas en el proyecto de intervención. Era necesario contar con esta información para poder comenzar los trabajos de manera segura”.

Explicó que el Gobierno del Estado ya remitió la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con solicitudes de obras complementarias en distintos municipios, enfocadas en mejorar la movilidad regional. Entre ellas se incluyen proyectos en San Juan del Río y en la zona centro de Querétaro.

Respecto al avance de las obras en avenida Corregidora, Gudiño Torres detalló que el primer tramo ya fue concluido y actualmente se trabaja en el segundo. Una vez finalizado, se prevé iniciar la intervención en el puente Bernardo Quintana durante el periodo vacacional de junio o julio, con el objetivo de minimizar afectaciones a la movilidad.

Reconoció que existen acuerdos en proceso con familias que deberán ser reubicadas en San Juan del Río, situación que está siendo atendida por la Secretaría de Desarrollo Territorial. “Ya hubo acercamientos y se dará seguimiento para garantizar soluciones adecuadas”.

Finalmente, aclaró que en la zona de Roncopolo no habrá afectaciones mayores, pues las obras se limitan al derecho de vía, mientras que en otras áreas como El Marqués se atienden manifestaciones relacionadas con proyectos complementarios.