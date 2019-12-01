Gobierno de Morelia y ciudadanía realizan jornada de limpieza en Parque Lineal Bicentenario

Gobierno de Morelia y ciudadanía realizan jornada de limpieza en Parque Lineal Bicentenario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:26:02
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Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en el Parque Lineal Bicentenario, como parte de las acciones para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de nuestra ciudad.

En esta jornada participaron las direcciones de Parques y Jardines, Residuos Sólidos, y Alumbrado Sustentable, con el apoyo de personal de las empresas Femsa y Gas Natural, sumando esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

Entre las actividades realizadas se encuentran la poda de pasto, limpieza general y cambio de luminarias, acciones que contribuyen a mejorar la imagen, iluminación y las condiciones de este espacio para el disfrute de las familias morelianas.

La Secretaría de Servicios Públicos continúa impulsando jornadas de trabajo para mantener una ciudad más limpia, ordenada y con espacios públicos dignos para todas y todos.

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