Gobierno de Morelia trabaja por un desarrollo urbano ordenado: Yankel Benítez

Gobierno de Morelia trabaja por un desarrollo urbano ordenado: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 18:43:07
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Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinos de la colonia Fuerza Tarasca, con el objetivo de dar seguimiento y avanzar en el proceso de regularización de sus terrenos.

Durante el encuentro, se dialogó de manera abierta sobre los avances en la documentación técnica, los requisitos pendientes y las acciones coordinadas con las dependencias municipales involucradas, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), para lograr la certeza jurídica de las familias que habitan esta zona.

El secretario Benítez Silva reiteró el compromiso del Gobierno Municipal, que encabeza el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, de priorizar la regularización ordenada de asentamientos irregulares, como parte de una estrategia integral para brindar seguridad patrimonial y acceso pleno a servicios básicos a las y los morelianos.

En este sentido, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar ha expresado que “la regularización de colonias abona en la seguridad patrimonial de las familias”, al otorgarles certeza jurídica que les permite acceder a créditos, mejorar sus viviendas y consolidar su patrimonio de manera legal y sostenible.

El Ayuntamiento de Morelia continúa trabajando de la mano con las colonias y organizaciones vecinales para agilizar estos procesos, garantizando un crecimiento urbano ordenado y equitativo en beneficio de toda la capital michoacana.

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