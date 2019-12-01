Gobierno de Morelia rehabilita el cárcamo de la colonia Las Jacarandas

Morelia, Michoacán, a 09 de septiembre de 2024.- Como parte de su compromiso por garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante la temporada de lluvias, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar hizo la entrega simbólica del cárcamo rehabilitado, ubicado en la colonia Las Jacarandas, con el cual se reducirá el riesgo de inundación en las colonias ubicadas al norponiente de la ciudad.

El director general del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, explicó que el cárcamo de Las Jacarandas anteriormente sufrió vandalismo y quedó inoperante por varios años. Sin embargo, con un esfuerzo en esta administración, cuidando los recursos, se hizo una inversión cercana a un millón trescientos mil pesos para hacer la sustitución de motores, así como el cambio de cableado y de toda la subestación eléctrica, además de reforzar la caseta con bardas y reja, para evitar futuros vandalismos; y resaltó que se ha seguido la instrucción del Alcalde, de cuidar las finanzas y actuar en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el encargado del orden de la colonia Las Jacarandas, Sergio Morales Ávalos, reconoció el apoyo que ha dado el presidente. “Quiero agradecerles a todos los que vinieron y agradecerles a ellos que nos voltearon a ver, porque eso de la inundación es un problema grandísimo, no nomás para ciertos vecinos, para toda la colonia, creo que es un beneficio para toda la colonia”.

El Presidente Municipal recordó que el año pasado recorrió la zona, acompañado por vecinos, a quienes hizo el compromiso de volver a poner en operación el cárcamo, que había sufrido daños considerables por vandalismo.

“Hoy, con trabajo, con ahorros, con transparencia, estirando cada peso, lo podemos volver a echar a andar, y bueno, pues queremos decirles que esto ayuda enormemente a disminuir las posibilidades de inundación”, aseguró Martínez Alcázar.

Asimismo, afirmó que se continuarán los esfuerzos para que los riesgos sean cada vez menos, velando por la seguridad y la tranquilidad de las familias más vulnerables.

Durante el acto, Alfonso Martínez estuvo acompañado por Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), Sergio Morales Ávalos, encargado del orden de la colonia Jacarandas, y Gerónimo Color Gasca, secretario general del Consejo Ciudadano del municipio de Morelia; ante la presencia de vecinos de las colonias Las Jacarandas, Bocanegra, Las Flores, El Porvenir y Tres Puentes, directamente beneficiadas con esta acción, se dio a conocer la reactivación del equipo.