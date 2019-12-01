Gobierno de Morelia realiza trabajos de pintura en Ortega y Montañés y reemplazo de baldosas en Morelos Sur

Gobierno de Morelia realiza trabajos de pintura en Ortega y Montañés y reemplazo de baldosas en Morelos Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 10:04:40
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Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.– Con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios públicos, mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa acciones de mantenimiento.

Personal de la Gerencia del Centro Histórico -cuyo titular es Gaspar Hernández Razo- cumplió trabajos de pintura en aplanados en las calles Ortega y Montañés, y Vasco de Quiroga.

Dichas intervenciones  contribuyen a renovar la apariencia de las superficies y mantener una imagen visual armónica en las vialidades que forman parte del primer cuadro de la ciudad.

De igual manera, sobre la calle Morelos Sur se llevan a cabo trabajos de reemplazo de baldosas de cantera en la banqueta. Esta intervención recupera las condiciones de la superficie peatonal, atiende el desgaste de los materiales y facilita el desplazamiento de las personas que transitan por la zona.

La reposición de estas piezas también contribuye al cuidado de los acabados que caracterizan las banquetas del Centro Histórico, procurando que las intervenciones respondan a las necesidades de conservación del entorno y al uso diario de la infraestructura urbana por parte de habitantes, comerciantes y visitantes.

El Gobierno de Morelia, mediante la Gerencia del Centro Histórico, continuará acciones de mantenimiento para preservar la imagen urbana, proteger los elementos arquitectónicos y contribuir a que el Centro Histórico permanezca en condiciones adecuadas para el disfrute y tránsito de quienes lo recorren.

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