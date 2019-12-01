Gobierno de Morelia realiza limpieza del Dren Barajas

Gobierno de Morelia realiza limpieza del Dren Barajas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 16:01:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Siguiendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar de forma permanente contra riesgos en esta temporada de lluvias, personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó limpieza del Dren Barajas.

Este martes, una cuadrilla de trabajadores se presentó en la avenida Siervo de la Nación (a la altura de la base del transporte público) para cumplir estas acciones y retirar los deshechos arrastrados por la lluvia.

Haciendo uso de maquinaria y maniobras manuales, retiraron aproximadamente 14 metros cúbicos de basura, ramas y troncos; lo que restituyó la circulación del agua. 

El Gobierno de Morelia refrenda que sus diferentes dependencias continuarán labores para evitar inundaciones y salvaguardar a la población en esta temporada de lluvias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dictan prisión preventiva a presunto responsable de privar de la vida a su hermano en Nuevo Urecho, Michoacán
Fallece niño de 12 años durante su fiesta de graduación en Sonora; Fiscalía investiga
Choque vehicular en la autopista Morelia-Salamanca, deja una persona sin vida y tres heridos
Ciudadano con problemas respiratorios en Morelia, Michoacán es auxiliado por la GC
Más información de la categoria
Aspirantes no seleccionados en Normales, con pase directo a 18 universidades en Michoacán
Entrenador de Egipto critica el arbitraje y lanza acusaciones tras caer ante Argentina
Plan Michoacán quedó en promesas; la inseguridad sigue golpeando a las familias: Armando Tejeda
Avanza mantenimiento del teleférico de Uruapan; operará con normalidad a partir del 12 de julio
Comentarios