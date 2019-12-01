Gobierno de Morelia realiza limpieza de la Fuente de 'Los Patos'

Gobierno de Morelia realiza limpieza de la Fuente de 'Los Patos'
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 17:12:41
Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Personal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Morelia lleva a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en la Fuente de “Los Patos”, con el propósito de conservar este espacio en óptimas condiciones y salvaguardar el bienestar de los patos que habitan en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, las labores de lavado se realizan durante el día de hoy y mañana, con la participación de trabajadores encargados de efectuar la limpieza general del sitio.

A partir del jueves se iniciará con el llenado de la fuente, utilizando 120 mil litros de agua potable, con lo cual se restablecerá su funcionamiento normal.

Estas acciones forman parte del mantenimiento programado que se efectúa cada tres semanas, con el 0objetivo de garantizar espacios públicos limpios, seguros y en buen estado para el disfrute de las familias morelianas.

En la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se impulsa y reconoce el compromiso del personal de Parques y Jardines, que continuará trabajando en el rescate, mantenimiento y mejora de las áreas verdes y recreativas de la capital michoacana.

