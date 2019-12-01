Gobierno de Morelia realiza labores de limpieza y mantenimiento en Libramiento Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 13:47:16

Morelia, Michoacán; 20 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realiza actividades permanentes para tener en óptimas condiciones los espacios públicos del municipio.

Como parte de estas labores, personal de la Dirección de Residuos Sólidos llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en el Libramiento Sur, donde se realizaron trabajos de limpieza del camellón central y laterales, así como una jornada de deshierbe en camellones y banquetas.

De igual forma, se efectuó la poda del camellón central y de las áreas laterales, además de trabajos de mantenimiento en las inmediaciones del Puente Independencia, en el tramo comprendido desde la Fiscalía General del Estado, hasta el distribuidor vial de la salida a Quiroga.

Estas acciones contribuyen a mejorar la imagen urbana, preservar áreas verdes, brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de fomentar espacios públicos limpios y ordenados para el bienestar de las y los morelianos.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la limpieza y el mantenimiento de la infraestructura urbana, al tiempo que invita a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los espacios públicos, evitando tirar basura y contribuyendo a conservar una ciudad más limpia para todas y todos.