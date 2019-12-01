Gobierno de Morelia promueve participación en Premio Tzintzun de ‘Mexicanizando Horizontes’

Gobierno de Morelia promueve participación en Premio Tzintzun de ‘Mexicanizando Horizontes’
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:07:17
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Morelia, Michoacán; 10 de julio de 2026.- Con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el talento local, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a empresarios, emprendedores, artesanos, productores, cocineras tradicionales y organismos empresariales a participar en el Premio Tzintzun de “Mexicanizando Horizontes”.

Cabe señalar que, a través de la Sefeco, la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, promueve esta iniciativa que es organizada por Conexiones México Sin Fronteras A. C. 

El evento ofrece oportunidades de profesionalización, creación de redes de contactos, misiones comerciales, alianzas estratégicas y promoción internacional, permitiendo generar vínculos con actores clave para acceder a nuevos mercados y ampliar sus oportunidades de negocio.

La titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, precisó que la invitación es a emprendedores, cocineras tradicionales, artesanos y productores de alimentos y bebidas a participar en la convocatoria del Premio Tzintzun. Asimismo, se convoca a empresarios interesados a sumarse al evento que tendrá lugar en Miami, Florida, Estados Unidos. 

La presidenta de “Mexicanizando Horizontes”, Yuri Medina Zamora, destacó que esta organización tiene por objetivo proyectar internacionalmente el talento mexicano mediante estrategias de vinculación, promoción y cooperación que fortalezcan la competitividad y el intercambio comercial con identidad mexicana.

La fecha límite para registrarse es el 15 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes directamente con Conexiones México Sin Fronteras al número telefónico 4431873695, así como a las cuentas de Facebook o Instagram @mexicanizandohorizontes.mx

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