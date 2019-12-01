Gobierno de Morelia promueve la construcción de paz y recuperación económica: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 10 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, invita a las y los morelianos a participar en dos importantes eventos organizados por el Gobierno Municipal de Morelia, cuya finalidad es promover la construcción de paz y seguir impulsando la recuperación económica.

“Más allá de las dificultades para superar la anterior administración, hoy Morelia presume un 98.1% de ocupación y solo 1.9% de desempleo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifra muy por debajo del 3.9% registrado entre 2018 y 2021”, señaló en rueda de prensa, Yankel Benítez Silva, quien destacó que estos resultados son fruto del trabajo integral del Presidente Municipal, Alfonso Martínez.

Acompañado de la Secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón respaldó el impulso a la construcción de la paz y sana convivencia familiar con el “6to. Encuentro de Cocineras y Emprendedoras” a realizarse el sábado 11 y domingo 12 de abril en Kiosko del Bosque Cuauhtémoc de 9:00 a 18:00 horas; además de la promoción del desarrollo económico con la “Quinta Jornada de Oportunidad Laboral 2026”, a realizarse el próximo 17 de abril en el Andador Benito Juárez de 10:00 a 14:00 horas. El evento contará con vacantes para todos los niveles educativos, desde licenciatura hasta educación básica.

Yankel Benítez agradeció a las empresas participantes, a las Cámaras empresariales, especialmente a Coparmex por su confianza en la administración municipal, así como el trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y el esfuerzo en materia de seguridad que impulsa la llegada de inversiones y la generación de empleo.

Por su parte, el presidente de Coparmex Michoacán, José Luis Díaz Santillán, destacó que “este tipo de jornadas son muestra del esfuerzo que realiza el municipio para disminuir las tasas de desocupación, impulsando el empleo formal y generando mejores oportunidades tanto para el sector empresarial como para el académico”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo anunció que por parte de Policía de Morelia se suman a la Quinta Jornada de Oportunidad Laboral y señaló que se encuentran en una etapa de reclutamiento ambiciosa, por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez, con 150 vacantes disponibles, con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza.

La titular de Sefeco, Guadalupe Herrera abundó en la información y anunció que para la “Quinta Jornada de Oportunidad Laboral” se contará con alrededor de 500 plazas y participación de 9 empresas morelianas, así como la suma del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) con su bolsa de empleo; mientras que para este fin de semana, la variedad gastronómica y comercial de emprendedoras contará con platillos, como: uchepos, pozole, enchiladas, quesadillas, gorditas y precios desde los 30 a 100 pesos, además de cursos de clases muestra accesibles desde los 20 pesos para material.