Gobierno de Morelia Promueve Gastronomía Tradicional en Feria Mundial en Lakewood, Colorado

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, sigue impulsando la proyección de nuestra ciudad a nivel internacional, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO). Muestra de ellos es la participación de las cocineras de Morelia en la Feria del Tequila y el Mezcal 2025, celebrada el pasado 10 de octubre en Lakewood, Colorado, Estados Unidos.

Este importante evento internacional reunió a productores, artesanos y representantes de diversas regiones del mundo; y fue la plataforma ideal para promover la cultura, la gastronomía y las tradiciones mexicanas en el extranjero, donde las cocineras certificadas representaron a nuestro municipio en un stand denominado “El Rincón Michoacano”, para compartir con los visitantes la historia y el proceso de elaboración de los platillos más emblemáticos de la región.

Durante el evento, las cocineras Rosa María Ávalos Ríos, María Minerva Carrillo Ponce de León y Yolanda Arriaga García representaron orgullosamente a Morelia, y deleitaron a los comensales con sus deliciosas creaciones, promoviendo así la riqueza cultural y gastronómica de nuestra ciudad.

Cabe destacar que con este tipo de participaciones internacionales se fortalece la promoción de los productos y tradiciones de Michoacán y México, además de abrir nuevas oportunidades de negocio y colaboración con otros países, beneficiando a los productores locales.

De esta forma, el Gobierno encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, mantiene su compromiso con la ciudadanía, de impulsar el crecimiento económico y hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.