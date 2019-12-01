Gobierno de Morelia promueve el manejo adecuado de residuos electrónicos con Reciclatrón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:09:08

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- Con el objetivo de promover el manejo adecuado de residuos eléctricos y electrónicos, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), invita a la ciudadanía a participar en un Reciclatrón.

La titular de Semas, Guadalupe Díaz Chagolla, destacó la importancia de que estos residuos no sean depositados junto con la basura doméstica, ya que algunos contienen materiales que pueden recuperarse y componentes que requieren un manejo especial para evitar daños al medio ambiente.

Asimismo, señaló que la participación ciudadana es fundamental para facilitar su recolección y canalización a procesos de manejo adecuado, promoviendo el aprovechamiento de materiales y reduciendo los riesgos de contaminación.

La jornada se realizará en coordinación con la empresa Tratamiento y Recolección de Electrónicos (TRE), el próximo viernes 30 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones municipales ubicadas en Circuito La Mintzita número 470, colonia Manantiales. El punto de recepción será junto a la caseta de información, en el acceso principal del edificio.

Entre los artículos que podrán entregarse se encuentran computadoras, televisores, radios, cables, pilas, audífonos, consolas de videojuegos, equipos de música, planchas y otros dispositivos eléctricos y electrónicos en desuso.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento invita a las familias a dar un destino responsable a sus aparatos en desuso, sumando acciones que contribuyan a que haya una mayor cultura ambiental en beneficio de las familias morelianas.