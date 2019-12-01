Gobierno de Morelia prioriza orden en establecimientos nocturnos: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 11 de abril de 2026.- Priorizando el orden y el cumplimiento de las normativas en los establecimientos nocturnos, el Gobierno Municipal llevó a cabo un operativo de verificación de niveles de ruido de estos sitios, el cual fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

Los portales del primer cuadro de la ciudad, el Centro Histórico, la zona de Fray Bartolomé de las Casas y la avenida Enrique Ramírez, fueron los puntos revisados por personal de Inspección y Vigilancia.

El encargado de la política interna del municipio señaló que, en la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se respalda el desarrollo y la actividad económica, a la par que se garantiza que las empresas y comercios cumplan con la normativa vigente.

En ese sentido, Yankel Benítez refrendó que se continuarán con las acciones y operativos para que los establecimientos nocturnos cumplan los niveles de ruido y los parámetros de funcionamiento que se traducen en tranquilidad para las familias morelianas.