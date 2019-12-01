Gobierno de Morelia llama a honrar la memoria de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 11:34:41

Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2026.- En el marco del CCLXI Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, el orador oficial de esta conmemoración, académico Moisés Guzmán Pérez, hizo un llamado a mantener viva la memoria y el ejemplo del Siervo de la Nación.

"Rendimos culto a los héroes porque es lo que debe hacer un pueblo agradecido, su legado y su ejemplo son asideros para seguir construyendo un mejor futuro", expresó el orador este 30 de septiembre en la Plaza Jardín Morelos.

A este icónico lugar se dieron cita el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García; el presidente municipal de Indaparapeo, Janitizio Zavala Vega; el magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria; el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Eduardo Molina García, entre otras autoridades.

Asismimo, el orador enumeró los sitios históricos que a nuestro alrededor recuerdan los pasos en la historia del Siervo de la Nación, en esta, nuestra ciudad que cambió su nombre a "Morelia" para honrar el nombre de "Morelos".

Creando vívidas imágenes de la vida del Generalísimo Morelos, el orador oficial invitó a las y los presentes a imaginar al héroe de la patria desde su juventud hasta los últimos momentos de su admirable vida.

Cabe señalar que esta ceremonia cívica fue llevada a cabo por el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como parte del programa de actividades para honrar a este héroe nacional que dio nombre a nuestra ciudad.

La justicia social, el bien común, el cumplimiento de la ley y la protección de las instituciones son algunos de los valores que nos ejemplifica y llama a cumplir Don José María Morelos, concluyó Guzmán Pérez en la solemne ceremonia que cerró con tres "¡Viva Morelos!".

Posteriormente, se realizó la tradicional detonación de salvas, así como la ofrenda floral y guardia de honor de parte de las autoridades.