Gobierno de Morelia invita a la 3ra ¡Expo Michoacán Agrotegan 2026!

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La secretaria de Fomento Económico, María Guadalupe Herrera Calderón, invitó a productores, empresarios, ganaderos, transformadores y público en general a la tercera edición de la Expo Michoacán Agrotegan 2026, agroindustrial, tecnológica y ganadera, que se llevará a cabo del 13 al 16 de mayo de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en el ejido El Reparo, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera a Pátzcuaro, en la tenencia de Santiago Undameo.

Bajo el lema “Nuestra Tierra, Nuestro Futuro”, esta expo se ha consolidado como la plataforma estratégica clave para impulsar la innovación, fomentar alianzas comerciales y fortalecer la cadena de valor agroalimentaria en la región, destacó en rueda de prensa la titular de Sefeco, Guadelupe Herrera. Agregó que contará con pabellones gastronómicos, industriales, de maquinaria y tecnología, conferencias especializadas, y el lanzamiento de una galería artesanal y rural con productos y emprendimientos apoyados por el Ayuntamiento de Morelia.

En su edición 2025, la expo registró más de 4mil 400 asistentes, 300 marcas expuestas, 130 reuniones de negocios, 25 universidades participantes, 18 ganaderías y una derrama económica de 60 millones de pesos. Para 2026, con el respaldo del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y aliados como la Secretaría de Desarrollo Rural, se espera superar estas metas y generar aún mayor impacto, refiró Calerón Herrera.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García, destacó: “El sector agroalimentario representa casi el 15% del PIB y crece incluso en tiempos de crisis económica. Michoacán lidera en 33 productos del sector primario, y esta expo es el escaparate ideal para unir productores primarios, transformadores y el sector terciario, generando sinergia y oportunidades en el Parque Agrologístico impulsado por la Secretaría de Fomento Económico”.

Todos los municipios del estado y colindantes están invitados a participar y sumarse. Es una gran oportunidad para exhibir productos, hacer negocios y conocer lo mejor del agro michoacano, a las y los interesados en registrarse como expositores o emprendedoras, lo podrán hacer en los teléfonos 443 317 0264 o 333 559 2859 o en la página web www.consejoagromich.com. Con acciones y actividades como esta Morelia, la mejor ciudad para vivir y producir.