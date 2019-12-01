Gobierno de Morelia invita a Feria de Detección Oportuna del Cáncer “Si nos amamos, vamos”

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2025.- Con el propósito de prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas y así brindar una mejor calidad de vida para las y los morelianos, el Gobierno de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, invita a participar en la Feria de Detección Oportuna del Cáncer “Si nos amamos, vamos”.

En rueda de prensa, el director de la Clínica Municipal Poniente, José Murguía Magaña, informó que la feria está programada para el 21 de octubre de 8:00 a 16:00 horas en la referida clínica y ofrecerá revisiones gratuitas de cáncer de mama, cervicouterino, próstata y oral, en donde se prevé superar las más de 500 atenciones de 2024

Comentó que se busca ampliar los beneficiarios con servicios como papanicolaou, exploración de mama, pases de mastografías, biopsias y orientación nutricional, por lo cual se podrá duplicar el número de servicios y beneficiarios para llegar a más de mil atenciones este 2025.

La titular de Semmujeris, Nuria Hernández Abarca comunicó que la dependencia municipal a su cargo ofrecerá módulos de atención psicológica y jurídica para brindar acompañamiento, además de prevenir la violencia contra la mujer, facilitando su acceso a estas revisiones médicas preventivas.

Las instituciones participantes en esta segunda Feria incluyen Colegio Michoacano de Nutriólogos, Colegio de Odontólogos de Michoacán, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), Asociación de Médicas de Michoacán, Fundación DONARTE A.C., Asociación Ángel de Corazón, entre otras.

Así, el Gobierno de Morelia refrenda su impulso al acceso a los servicios de salud y el acercamiento a la población de atención médica gratuita, de calidad y oportuna por lo que se invita a las y los morelianos a participar en esta feria “Si nos amamos, vamos”.