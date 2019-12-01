Gobierno de Morelia invita a aprovechar descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:41:31

Morelia, Michoacán; 01 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de que las familias morelianas puedan pagar con facilidades sus contribuciones municipales, el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar los invita a seguir aprovechando los descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre.

Cabe recordar que estos descuentos se aplican en: condonación del 50% hasta el 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas y/o prescripción general de créditos fiscales por contribuciones omitidas respecto al impuesto predial que se hubiesen generado en ejercicios fiscales anteriores al 2020, según sea el caso.

Los estímulos abarcan los siguientes conceptos: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), multas por lotes baldíos sin bardear y por falta de banquetas, entre otros.

La directora de Ingresos del Ayuntamiento de Morelia, Patricia Ruiz Valencia, explicó que estas facilidades de pago se extenderán hasta el 26 de diciembre, fecha en que debe hacerse el corte para cumplir con la normativa de cierre fiscal y de informática.

En ese sentido, el Gobierno Municipal invita a morelianas y morelianos a aprovechar este apoyo a su economía, para efectuar sus pagos en las fechas restantes e iniciar el 2026 al día en sus contribuciones municipales.