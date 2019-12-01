Gobierno de Morelia invita a aprovechar descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre

Gobierno de Morelia invita a aprovechar descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:41:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 01 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de que las familias morelianas puedan pagar con facilidades sus contribuciones municipales, el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar los invita a seguir aprovechando los descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre. 

Cabe recordar que estos descuentos se aplican en: condonación del 50% hasta el 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas y/o prescripción general de créditos fiscales por contribuciones omitidas respecto al impuesto predial que se hubiesen generado en ejercicios fiscales anteriores al 2020, según sea el caso.

Los estímulos abarcan los siguientes conceptos: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), multas por lotes baldíos sin bardear y por falta de banquetas, entre otros. 

La directora de Ingresos del Ayuntamiento de Morelia, Patricia Ruiz Valencia, explicó que estas facilidades de pago se extenderán hasta el 26 de diciembre, fecha en que debe hacerse el corte para cumplir con la normativa de cierre fiscal y de informática. 

En ese sentido, el Gobierno Municipal invita a morelianas y morelianos a aprovechar este apoyo a su economía, para efectuar sus pagos en las fechas restantes e iniciar el 2026 al día en sus contribuciones municipales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a ocho personas por distintos delitos en acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días
Cae presunto jefe de plaza de grupo criminal de Sinaloa, en Aguascalientes
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Entre polémicas y reacomodos: Javier Ocampo García sale de Asuntos Internos y aterriza en una posición estratégica dentro de la Fiscalía de Michoacán
Salvador Sánchez Suárez asume Asuntos Internos: inicia una nueva era de rigor y disciplina en la Fiscalía de Michoacán con la salida del polémico Javier Ocampo
70% de los mexicanos respaldan gobierno de Claudia Sheinbaum, revela encuesta
Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días
Comentarios