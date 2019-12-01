Gobierno de Morelia Inaugura la 15ª Expo Regreso a Clases 2025

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- En representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la síndica Melissa Vásquez Pérez ofreció un cordial saludo a los asistentes durante la inauguración de la 15ª edición de la Expo Regreso a Clases, recordando con nostalgia el valor de los útiles escolares en la época de estudiante y destacando la importancia de esta iniciativa para apoyar a las familias morelianas. El evento se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto de 2025 en Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Con el propósito de fortalecer la economía local y ofrecer productos a precios justos, la Secretaría de Fomento Económico de Morelia, encabezada por Guadalupe Herrera Calderón, en colaboración con Papeleros Unidos de Michoacán (PUMICH), presidida por Carmen Almanza, organiza este evento emblemático. La expo busca consolidarse como la cúspide de la temporada escolar, promoviendo útiles escolares, uniformes, calzado y mochilas de calidad, confiables y a precios competitivos.

El evento contará con 58 expositores, incluyendo 25 papelerías locales como Papelería El Porvenir, Papelería Milenio, Papelería La Roma, Pascua y Barrilito, 16 artesanos, 6 cocineras tradicionales, y oferentes de calzado, uniformes y mochilas.

Durante cinco días, las familias morelianas podrán surtir sus listas escolares con la atención directa de expositores comprometidos con la educación y el comercio formal.

Entre las actividades altruistas, el viernes 29 de agosto a las 09:00 horas se recolectarán 2,500 tapas PET a cambio de kits escolares (mochilas con útiles valoradas en 590 pesos). Esta dinámica apoyará a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) con la donación de más de 50 unidades de sangre. Por primera vez, se entregarán 500 becas para bachillerato y licenciatura (90% en inscripción y 35% en mensualidades) en la UNID, como parte del canje de tapitas.

Gracias a la colaboración de la Academia Venus, se ofrecerán cortes de cabello gratuitos durante el evento. Además, el DIF brindará una ludoteca con espacios recreativos para niñas y niños, fomentando un ambiente familiar.

Se espera atraer a más de 50,000 asistentes y generar una derrama económica superior a 9 millones de pesos, impulsando la economía local y la cultura regional. Este evento posiciona a Morelia como un referente nacional e internacional en iniciativas que combinan comercio, educación y responsabilidad social.

Carmen Almanza, presidenta de PUMICH, destacó: “Estamos orgullosos de 15 ediciones ininterrumpidas ofreciendo productos y servicios de calidad para la educación, con un enfoque en la vanguardia y las necesidades de los consumidores”.

La 15ª Expo Regreso a Clases reafirma el compromiso del Gobierno de Morelia con el fortalecimiento del sector económico y el apoyo a las familias morelianas. Este año, el evento extiende su duración a cinco días, un día más que en ediciones anteriores, para brindar mayores oportunidades de compra y participación.