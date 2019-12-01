Capturan a presunto responsable del homicidio de una pareja, ocurrido en Zamora, Michoacán 

Zamora. Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- Fernando “N”, quien es señalado de su posible participación en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de una pareja, en el municipio de Zamora, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Zamora indican que el pasado 2 de mayo, Laura Susana A., y Juan G., se encontraban en la calle Rinconada 15, colonia Infonavit Progreso Nacional, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. Del vehículo descendió Francisco Fernando “N”, quien presuntamente accionó su arma en contra de la mujer, después hizo lo mismo en agravio de Pedro G. La pareja murió en el lugar, mientras que los que los agresores se dieron a la fuga.

Estos actos fueron investigados por la Fiscalía Regional, misma que reunió datos de prueba que relacionan a Francisco Fernando “N” en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión.

El presunto responsable fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario local, por lo que en próximas horas será presentado ante el Juez de Control que resolverá su situación jurídica.