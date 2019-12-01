Trasladan a 30 reos peligrosos desde penales sinaloenses a Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 11:50:56

Villa Comaltitlán, Chiapas, a 4 de septiembre de 2025.- Según información de fuentes de seguridad, fueron trasladados 30 reos peligrosos procedentes de penales de Sinaloa, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 en el municipio de Villa Comaltitlán, donde seguirán cumpliendo su condena.

A pesar de que no dieron a conocer la identidad de los reclusos, indicaron que se encuentran en prisión por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, y son presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Las personas privadas de la libertad, fueron llevadas en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional con matrícula XC-NPF, la cual aterrizó la tarde del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

De ahí fueron escoltados vía terrestre por un gran dispositivo de seguridad por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal al penal.

Asimismo, detallaron que durante el trayecto del viaje, se realizaron escalas antes de llegar a Chiapas, en Veracruz y Oaxaca, donde dejaron a otro grupo de ros, aunque no precisaron el número total de presos.