Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el huracán “Lorena” se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua.
De igual forma, se prevé que canales de baja presión en el interior del país generen lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato; y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
Mientras tanto, una circulación ciclónica de altura originará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz; puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Pronóstico de lluvias para el 4 de septiembre:
- Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur.
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Coahuila (noreste), Nuevo León y Tamaulipas.
- De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango (noreste), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Guerrero (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), y Morelos (sur).