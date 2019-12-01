Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 07:26:58

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el huracán “Lorena” se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua.

De igual forma, se prevé que canales de baja presión en el interior del país generen lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato; y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Mientras tanto, una circulación ciclónica de altura originará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz; puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Pronóstico de lluvias para el 4 de septiembre:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur.

Baja California Sur. Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa).

sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur).

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco.

Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: