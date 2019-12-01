Se manifiestan en apoyo a Los Hermanos Jiménez tras cancelación de su presentación el 15 de septiembre en Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 21:27:42
Apatzingán, Michoacán 03 de septiembre de 2025.- En Apatzingán, se manifestaron de manera pacífica luego de que el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, cancelara la participación de Los Hermanos Jiménez en el evento programado para el próximo 15 de septiembre en el municipio.

La presentación de Los Hermanos Jiménez había sido anunciada previamente por la Alcaldesa de Apatzingán, como parte de los festejos patrios.

Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla argumentó que el grupo hace “apología del delito”, lo cual motivó su decisión de hablar con la Presidenta para excluirlos del evento.

Los manifestantes expresaron su rechazo a esta medida, calificándola como un acto de censura y una falta de respeto hacia las tradiciones musicales y culturales de la región de Tierra Caliente.

Aseguran que la agrupación no infringe ninguna ley y que su música representa la identidad popular de muchas comunidades michoacanas.

“Los Jiménez no atentan contra ninguna ley. Lo que tocan es música regional, es cultura, no delito”, señaló uno de los manifestantes.

Es importante resaltar que, la polémica continúa generando debate entre sectores que por un lado defienden la libre expresión artística y quienes consideran que debe revisarse el contenido de la música popular en espacios oficiales.

