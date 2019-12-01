“Cachimbas” de Tarimbaro, Michoacán, blanco de la delincuencia; en tres meses tres mujeres asesinadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 12:08:10

Tarímbaro, Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- En meses recientes las denominadas “cachimba” han sido blanco de la delincuencia, desde mayo a la fecha son cuatro ataques los perpetrados por delincuentes en estos negocios, dejando un saldo de tres muertas y una herida.

Estos son los ataques en orden cronológico:

-El 29 de mayo, en el negocio denominado Café Lupita 3, ubicado en la carretera Morelia-Salamanca, en el Barrio de La Cruz, una mujer fue asesinada a tiros.

-El 23 de agosto en el negocio denominado Restaurante y Cafetería Lety, en la carretera Morelia-Salamanca, fue ultimada a turistas Anayeli R., de 34 años.

-El 28 de agosto en una “cachimba” ubicada en las inmediaciones de la tenencia de Cuto del Porvenir, una mujer fue atacada a balazos y resultó herida.

Este 4 de septiembre en otro negocio similar una mujer fue ejecutada en el mismo.

Hechos anteriores con los que en tres meses, tres mujeres han sido asesinadas y otra más resultó herida.