Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 08:33:10

Matamoros, Tamaulipas, a 4 de septiembre 2025.- Las agresiones armadas en contra de elementos de seguridad de Matamoros dejaron un saldo de dos policías municipales heridos, así como tres civiles lesionados, según información de la Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas.

Asimismo, las autoridades reportaron la presencia de bloqueos en al menos cuatro puntos de Matamoros, “con el fin de obstaculizar la acción” de los agentes de la ley.

Las interrupciones viales se llevaron a cabo en:

carretera Reynosa-Matamoros, a la altura del ejido Las Rubias

colonia Zona Industrial

colonia Las Palmas

colonia Esteros

Además, señaló que durante los hechos violentos, un vehículo de los agresores volcó; sin embargo, los ocupantes de la unidad lograron escapar, aunque los uniformados decomisaron armas de fuego, cartuchos y un chaleco antibalas.

De igual forma, dieron a conocer que en los ataques resultó dañada una camioneta de Protección Civil de Matamoros.

Asimismo que fueron heridos un adulto y dos menores de edad, quienes fueron trasladados a una clínica del IMSS donde se reportan estables y fuera de peligro.