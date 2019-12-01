Trabajador de Servicios Municipales detenido por presunto abuso sexual en Celaya: director de Policía aclara el caso

Celaya, Guanajuato, a 4 de septiembre de 2025.- Un trabajador de Servicios Municipales se encuentra detenido por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido en esta ciudad, confirmó el director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes. El funcionario aclaró que los hechos no sucedieron en Villagrán, como trascendió inicialmente, sino en territorio celayense.

“Hubo un reporte al 911 y se canalizó a una persona para ponerla a disposición de la Fiscalía, a la cual también se le entregó toda la información recabada en el lugar. Obviamente, intervino la Policía de Género para dar acompañamiento a las personas que hicieron el reporte”, señaló Cajero Reyes.

El director explicó que, de acuerdo con la información preliminar, el detenido pertenece al área de Servicios Municipales, aunque será esta dependencia la que confirme su estatus laboral. “Por información es del área de Servicios Municipales, pero todavía la propia dirección determinará si es correcto o no”, precisó.

Respecto a la víctima, que se trata de un menor de edad, mencionó que recibió atención inmediata y fue canalizado a la Fiscalía especializada. “Se canaliza como víctima a la Fiscalía, en atención a menores. El acompañamiento fue desde el momento del reporte; acudió la Policía de Género y se le dará seguimiento con Fiscalía y con el DIF”, explicó.

Cajero Reyes también destacó que, aunque los casos de abuso sexual no son frecuentes en Celaya, la Policía de Género atiende semanalmente reportes relacionados con violencia y descuido de menores. Asimismo, exhortó a los padres de familia a mantener la comunicación con sus hijos y a denunciar cualquier situación de riesgo:

“La prevención empieza en casa. Es muy importante el acercamiento con los hijos y, cuando se detecte algún tipo de abuso, es fundamental reportarlo de inmediato al 911 o acudir directamente a la Fiscalía”.

Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las investigaciones y definir la situación jurídica del detenido.