Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 09:45:28

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que durante su reunión con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sí se trató el tema de la detención del líder criminal de Sinaloa, Ismael Zambada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien llevó el caso a la mesa.

En ese sentido, la mandataria mexicana indicó que el funcionario estadounidense se limitó a escuchar los planteamientos sobre ese tema.

De igual forma, a pregunta expresa sobre si su gobierno le pidió información al secretario Rubio sobre la detención de “El Mayo”, la gobernante comentó que dicho caso no avanzó tanto.

Por otra parte, reveló que le planteó al jefe del Departamento de Estado la posibilidad de que se extraditen objetivos prioritarios desde Estados Unidos hacia México.

“Eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad, a nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición igual que ellos para allá”, argumentó la presidenta de México.