Gobierno de Morelia impulsa torneo deportivo del Semacm

Gobierno de Morelia impulsa torneo deportivo del Semacm
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:26:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Reconociendo la importante labor que sus agremiados cumplen en favor de la ciudad, el Gobierno de Morelia reafirmó su respaldo al Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia (Semacm) en la inauguración de su Torneo Deportivo Interno.

En representación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, este evento contó con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, quien expresó el respaldo de la administración municipal a esta agrupación gremial y reconoció el trabajo que hacen todos los días para el buen funcionamiento del municipio.

En su turno y tras expresar un afectuoso saludo al alcalde, el secretario general del Semacm, Jorge Alfredo Molina Bazán, celebró la participación de más de 50 equipos en la competencia y los llamó a disfrutar con alegría y juego limpio este torneo que busca equilibrar trabajo y deporte.

Dentro del evento, decenas de equipos desfilaron con los colores que portarán durante la competencia, además que rindieron juramento para cumplir un juego honesto y con compañerismo. Asimismo, se rindieron honores a la bandera nacional y se encendió el pebetero con la llama representativa de la competencia.

Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de autoridades del sindicato y legislativas, así como una nutrida asistencia de agremiados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a las personas que fueron detenidas durante el operativo para la recuperación de la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo
Colapsa el piso de una vivienda y una mujer cae cuatro metros, quedando gravemente herida en el centro de Aguascalientes
En Los Reyes, Michoacán: Joven se prende fuego tras discutir con sus padres, falleció en el hospital
Joven de 18 años es trasladado en helicóptero tras sufrir lesión facial en obra en Tláhuac
Más información de la categoria
Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional
Sheinbaum irrumpe en León con megabachillerato y lanza cruzada nacional por 150 mil nuevos lugares
Denuncia sindicato SUESMA hostigamiento de la alcaldesa de Apatzingán y la renuncia de casi 100 afiliados
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Comentarios