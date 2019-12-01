Gobierno de Morelia impulsa liderazgo y autonomía con Encuentro Internacional de Mujeres 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:20:40
Morelia, Michoacán; 13 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), impulsa el Encuentro Internacional de Mujeres “Cuando te atreves a brillar, todo cambia”. 

La iniciativa promovida junto con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Morelia, se llevará a cabo el 10 de marzo a las 9:30 horas en el Auditorio de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). 

La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que “Emprender también es un acto de valentía. Muchas mujeres enfrentan miedo, dudas y barreras históricas. Este encuentro es para ellas: para recordarles que no están solas, que su talento tiene valor y que la autonomía económica puede cambiar su historia”. 

Así como subrayó que “Cuando una mujer genera sus propios ingresos, fortalece su libertad y sus posibilidades de salir de situaciones de violencia”. 

En su turno, la presidenta de Canaco Servytur Morelia, Alondra Villaseñor Fernández, enfatizó que hablar de liderazgo en las mujeres implica hablar del presente y futuro de la economía global, ya que ellas están redefiniendo los modelos de desarrollo, sostenibilidad y competitividad en distintos sectores.

El programa contempla una serie de conferencias magistrales, entre ellas la participación de Bisila Bokoko, referente internacional en liderazgo e inteligencia cultural.

También se realizará el Bazar “Todas Brillamos” con egresadas de Morelia Emprende, espacio donde 60 mujeres presentarán y ofrecerán sus productos, fortaleciendo su economía e invitando a la ciudadanía a apoyar los productos locales.

En la conferencia de prensa del anuncio, también estuvieron presentes la presidenta de la organización “Mujer y Poder”, Lucy Ponce Ávila, y la coordinadora de Desarrollo de Liderazgo Académico de la UVAQ, Cynthia Rodríguez Morales, como impulsoras y organizadoras del evento. 

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso del liderazgo, la autonomía económica y la generación de espacios que fortalezcan el desarrollo y la participación activa de las mujeres.

