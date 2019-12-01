Gobierno de Morelia fortalece su red de espacios seguros con 11 nuevos Puntos Naranja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 10:55:10

Morelia, Michoacán; 06 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la red de espacios seguros de atención inmediata y acompañamiento a mujeres que viven o enfrentan situaciones de violencia, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), anunció la incorporación de 11 nuevos Puntos Naranja en la colonia Chapultepec Sur.

Con esta suma, Morelia continúa consolidando una red de establecimientos comprometidos con la protección, orientación y canalización de mujeres que enfrenten situaciones de violencia, fortaleciendo la atención desde el territorio y promoviendo la corresponsabilidad comunitaria.

Al respecto, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló: “Cada Punto Naranja representa una puerta abierta, un espacio donde las mujeres no están solas. Que hoy Chapultepec Sur sume 11 espacios más, es una muestra de que la comunidad se involucra y entiende que la seguridad de las mujeres es una responsabilidad colectiva”.

Los nuevos Puntos Naranja son: Universidad Sor Juana Inés de la Cruz; Casa Alquimia Pilates y Wellness; Panes y Pasteles D’ Moni; Casa de Atención Ciudadana Brissa Arroyo; Tumbalense Productos de Chiapas; Bazar Trapitos y Arropados; Bazar Librería; Dulcería Nancy; Lavandería Bifrost; Complejo Acuático Villa Magna; y Productos en Vinagre Quiroz.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso con la construcción de entornos seguros, accesibles y solidarios, donde la prevención de la violencia se trabaja desde lo local, con la participación activa de la ciudadanía y los establecimientos comerciales.