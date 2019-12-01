Gobierno de Morelia fortalece su atractivo turístico por festejos del Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, impulsa acciones para fortalecer el atractivo turístico del centro histórico durante la próxima temporada de Día de Muertos, mediante la instalación de espacios alusivos a esta tradición, y la rehabilitación de elementos del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Además, con el montaje inmersivo de “Día de Muertos”, realizado por la Universidad Montrer, en la Plaza de Armas, se busca enriquecer la experiencia de quienes visitan el corazón de la capital michoacana, y contribuir al ambiente cultural que distingue a Morelia durante esta celebración.

A estas actividades, se suma la rehabilitación de las puertas de la Rectoría de Nuestra Señora de Lourdes (en la Calzada de Fray Antonio de San Miguel), de la Rectoría de Santa Catalina de Siena (Templo de Las Monjas), y del templo de Santa Rosa de Lima (en la calle Santiago Tapia), lo cual contribuye al mejoramiento de la imagen urbana y al cuidado de los inmuebles que forman parte de la riqueza histórica, arquitectónica y religiosa de la ciudad. Cabe señalar que las atenciones a estas edificaciones han sido supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el restado (INAH Michoacán).

De esta manera, Morelia continúa preparándose para recibir a sus visitantes con espacios renovados, innovadores y atractivos que celebran sus tradiciones, fortalecen su identidad y consolidan su posicionamiento como un destino imperdible durante el Día de Muertos, una de las temporadas de mayor interés turístico para Morelia, cuando visitantes locales, nacionales e internacionales recorren sus calles, plazas y monumentos para conocer sus tradiciones, arquitectura y expresiones culturales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de conservar y dignificar los espacios emblemáticos del Centro Histórico, así como de sumar esfuerzos con instituciones educativas para fortalecer la oferta turística y cultural de la ciudad.