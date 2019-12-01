Gobierno de Morelia fortalece el diálogo con comunidades indígenas del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:37:34

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- En seguimiento a las instrucciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), llevó a cabo un encuentro con integrantes indígenas de las tenencias de Santiago Undameo, San Nicolás Obispo y Tacícuaro.

El titular de la Saderm Roberto Carlos López García, explicó que esta reunión da seguimiento al encuentro que el alcalde sostuvo en días pasados con representantes de los pueblos indígenas originarios de Michoacán, con el propósito de establecer canales de diálogo y colaboración para impulsar el desarrollo de sus localidades.

"Es primordial atender sus necesidades y sumar esfuerzos institucionales que contribuyan al desarrollo de las comunidades indígenas, en concordancia con el compromiso del gobierno que encabeza Alfonso Martínez, de trabajar de la mano con todos los sectores de la población", destacó, López García.

En el encuentro estuvieron presentes Isela Molina Aburto, jefa de tenencia de Santiago Undameo; Vladimir Bautista, Jefe de Departamento de la Coordinación General de Planes de Justicia y Desarrollo Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán; y Alejandro Villafuerte, director de Desarrollo Agrario de la Saderm.

Durante la asamblea, se escucharon las principales necesidades, inquietudes y propuestas de los representantes indígenas, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y generar acciones coordinadas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, mediante una atención cercana y el trabajo conjunto entre autoridades y comunidades.

Entre los temas abordados destacaron la importancia de impulsar obras e infraestructura, fortalecer la seguridad, mejorar el acceso a los servicios de salud y promover acciones que favorezcan el desarrollo integral de las comunidades.

Asimismo, las y los presentes coincidieron en la importancia de fortalecer la comunicación interinstitucional y construir acuerdos que respondan a las necesidades de los pueblos indígenas originarios; se refrendó la disposición de mantener una coordinación permanente para dar seguimiento a las propuestas planteadas y avanzar en la construcción de soluciones en beneficio de este sector.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso con las comunidades indígenas de la capital michoacana, manteniendo el diálogo y la cercanía con las comunidades, e impulsando su desarrollo y bienestar.