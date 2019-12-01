Gobierno de Morelia fortalece el desarrollo rural con acciones en beneficio del campo

Gobierno de Morelia fortalece el desarrollo rural con acciones en beneficio del campo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:14:11
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Morelia, Michoacán; 12 de noviembre de 2026.- El gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con el campo mediante acciones y programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm).

Dichas acciones están orientadas a fortalecer la productividad, mejorar las condiciones de vida y generar mayores oportunidades para las familias de la zona rural de Morelia. 

Cabe destacar que, durante este 2026, la Saderm ha implementado diversos apoyos, entre ellos está la entrega de gallinas ponedoras a familias de las 14 tenencias.

Asimismo, ha realizado fumigación de parcelas, capacitaciones y asesorías jurídicas, elaboración de productos gastronómicos como mermeladas, parcelas demostrativas de maíz y siembra de alevines para generar una mayor actividad productiva.

De igual manera, se han desarrollado trabajos de rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento territorial en distintas comunidades, acciones que favorecen la movilidad, facilitan el traslado de productos agrícolas y contribuyen al desarrollo de las localidades. 

Tan sólo hasta el mes de noviembre de 2026, se han intervenido más de 361 kilómetros de caminos rurales. 

En materia de acuicultura, se estima cerrar el año con la entrega de 254 mil 100 crías de alevines, en beneficio de más de 22 comunidades de la zona rural de Morelia.

Lo anterior fortalece las alternativas de producción, autoconsumo y generación de ingresos para las familias.

“La riqueza de nuestro campo es infinita, por eso en la Saderm implementamos apoyos que contribuyan a su desarrollo y generen mayores ingresos a los productores”, señaló Roberto Carlos López García, titular de la dependencia.

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