Gobierno de Morelia, escuelas y grupos sociales, dan vida a la tradición de Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- Flores de cempasúchil, papel de colores, estructuras que comienzan a levantarse y personas que trabajan con esmero, así se prepara Morelia para celebrar el Día de Muertos, una tradición que toma forma en sus calles y plazas.



En la Calzada Fray Antonio de San Miguel, la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA) lleva varios días trabajando en el túnel que formará parte del Arco Floral y Túnel de Día de Muertos. Es la primera institución en comenzar el montaje, mientras que las más de 30 instituciones públicas y privadas participantes iniciarán sus trabajos de lleno a partir del 29 de octubre. Por su parte, la Preparatoria Federal por Cooperación en Morelia (Prefeco) tiene a su cargo la decoración de la Plaza Jardín Morelos.



Entre cajas de materiales, medidas y ajustes de último momento, las ofrendas y los adornos comienzan a tomar forma. Cada estructura requiere tiempo y cuidado: hay que acomodar las flores, definir dónde irá cada elemento y procurar que los colores y las figuras luzcan durante los días de celebración.



Del 28 de octubre al 2 de noviembre, la Calzada Fray Antonio de San Miguel contará con un arco floral y un túnel decorado con flores de cempasúchil, que podrán recorrerse durante el día. A partir del 29 de octubre, la actividad también se intensificará en la Plaza Jardín Morelos, donde se instalarán altares y tapetes como parte de las actividades del Día de Muertos 2026.



La celebración ya comenzó en la Plaza de Armas, donde desde el 23 de octubre se puede observar la experiencia inmersiva “El Regreso de la Memoria”, de la Universidad Montrer y se podrá visitar a partir de la noche de este martes 27 de octubre. En los próximos días, el Centro Histórico tendrá más actividades: el 29 de octubre se realizará la Procesión Purépecha, que partirá de la Plaza Jardín Morelos y avanzará por la avenida Francisco I. Madero hasta la Catedral; el día 30 habrá presentaciones artísticas en el Jardín Morelos, y el 31 llegará el Zombie Walk. Para el 1 de noviembre están programados el festival de Día de Muertos de la Universidad Autónoma de México (Unam) con La Casa de la Mano en la Reja, las presentaciones previas al desfile y el décimo aniversario del Desfile de Catrinas y Catrines, que comenzará a las 19:00 horas en el Jardín Morelos y concluirá frente a la Catedral.



Detrás de cada altar, arco y tapete hay manos que preparan, acomodan y dan vida a una tradición que reúne a generaciones. Mientras las instituciones avanzan con sus montajes, la Secretaría de Servicios Públicos también trabaja en la decoración de las plazas con flores de temporada, entre tonos amarillos y naranjas y el aroma inconfundible del cempasúchil.



Así, entre el movimiento de quienes preparan cada detalle y el color de las primeras flores, Morelia se alista para recibir el Día de Muertos. Lo que hoy son estructuras a medio montar pronto se convertirá en un recorrido lleno de formas, colores y recuerdos para quienes visiten el corazón de la ciudad.