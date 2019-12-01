Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:10:12

Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa trabajando de forma permanente en el bacheo y atención a vialidades para el uso y movilidad de los morelianos.

En ese sentido, tres brigadas municipales equipadas con retro-excavadora y vibro-compactador trabajan en la aplicación de concreto hidráulico en la colonia Misión del Valle.

Adicionalmente, el personal cumple labores de bacheo en la calle Río Bello de la comunidad de San José de Las Torres y Villas del Monte en Altozano.

A lo que también se suma la limpieza y el retiro de material producto de arrastres en avenida Leandro Valle de la colonia Nicolaitas Ilustres.

Mediante estas labores a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, la administración encabezada por el alcalde Alfonso Martínez sigue dando mantenimiento a las vialidades de las y los morelianos.