Gobierno de Morelia da mantenimiento a fachadas del Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 13:19:29

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.– Con el objetivo de preservar la imagen urbana y los espacios que conforman nuestro centro histórico, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa trabajos de mantenimiento y conservación en distintos puntos.

A través de la Gerencia del Centro Histórico, cuyo titular es Gaspar Hernández Razo, se llevan a cabo labores de pintura en aplanados y aplicación de pintura a la cal en fachadas del primer cuadro de la ciudad, lo que contribuye al cuidado de su imagen y características arquitectónicas.

Entre los sitios atendidos se encuentran la calle Aldama número 251, esquina con Matamoros; avenida Madero Poniente, esquina con Rayón; y avenida Madero Poniente, esquina con Valentín Gómez Farías.

Caber recordar que la pintura en aplanados permite renovar las superficies que presentan desgaste por el paso del tiempo, la exposición a las condiciones ambientales y el uso cotidiano.

Por otra parte, la aplicación de pintura a la cal contribuye al mantenimiento de los acabados tradicionales y favorece la conservación de la imagen característica de los inmuebles del Centro Histórico.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes del gobierno del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, para conservar el valor histórico y arquitectónico que distingue al primer cuadro de la mejor ciudad para vivir.