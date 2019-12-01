Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- La Junta Municipal de Reclutamiento de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Servicio Militar Nacional y su reglamento, informa a la ciudadanía que se realizará el Sorteo del Servicio Militar Nacional correspondiente a la Clase 2008 y Remisos inscritos en el presente año el próximo domingo 22 de noviembre en el Complejo Deportivo del Bicentenario a las 7:00 horas.



En ese sentido, el Gobierno de Morelia a través de su Junta de Reclutamiento, presidida por el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, recuerda que este sorteo se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 8:00 horas, en el Complejo Deportivo “Bicentenario”, ubicado en Av. Torreón Nuevo S/N, Barrio Alto, de esta ciudad. Se cita a los jóvenes a presentarse a las 7:00 horas.



Los interesados deberán acudir personalmente y llevar consigo su cartilla militar. Al término del sorteo se sellarán las cartillas con el resultado correspondiente (bola blanca o bola negra). Quienes a la fecha no hayan recogido su cartilla, se les exhorta a pasar por ella a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento con la debida anticipación.



El Gobierno de Morelia y la Junta Municipal de Reclutamiento reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en materia de Servicio Militar Nacional, por lo que invita a los y las jóvenes a acudir de manera puntual y cumplir con esta instrucción cívico-militar.