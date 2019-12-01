Gobierno de Morelia continúa con entrega de gallinas de traspatio

Gobierno de Morelia continúa con entrega de gallinas de traspatio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:31:46
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Morelia, Michoacán; 20 de julio de 2026.- Dando seguimiento a la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de brindar apoyo y mantener la cercanía con las y los morelianos, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), realizó la entrega de gallinas de traspatio.

Roberto Carlos López García, titular de la Saderm, destacó que velar por el bien común de la ciudadanía, es primordial, porque de esta manera, se contribuye en la salud de las y los morelianos al producir alimentos sanos y además, generar oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Recordó que, para acceder a este programa, las personas interesadas deberán presentar los siguientes requisitos: Solicitud y recibo de entrega-recepción copia de identificación oficial vigente, y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Durante esta jornada, se entregaron más de 2 mil 500 gallinas ponedoras a habitantes de la localidad de La Concepción, Cointzio, Capula, Aracurio, Chiquimitio y Los Cuervos; sumando hasta el momento un total de más de 30 mil aves de corral entregadas a familias de la zona rural de Morelia.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Moirelia refrenda el compromiso que tiene el alcalde, Alfonso Martínez, con el campo, el desarrollo a la productividad para mejorar los ingresos económicos de las y los habitantes del área rural y así, incrementar la producción de huevo para autoconsumo o comercialización.

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