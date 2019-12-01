Gobierno de Morelia construye comercio justo con orden y coordinación: Yankel Benítez

Gobierno de Morelia construye comercio justo con orden y coordinación: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:29:32
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Morelia, Michoacán; 5 de noviembre de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con la mesa directiva del Mercado de Abastos y elementos de Policía Morelia con el objetivo de coordinar acciones de ordenamiento durante el cierre de año, con especial énfasis en el combate al comercio desleal.
 
Durante el encuentro se acordó fortalecer los operativos de vigilancia y regulación en el recinto, a fin de garantizar que las actividades comerciales se realicen de manera ordenada, legal y en igualdad de condiciones para todos los locatarios.
 
“El orden y el comercio justo se construyen con trabajo y coordinación. Por eso nos reunimos con la mesa directiva del Mercado de Abastos y Policía Morelia: vamos a reforzar los operativos de ordenamiento durante el cierre de año, con especial atención al combate al comercio desleal”, señaló el secretario del Ayuntamiento.
 
Yankel Benítez reiteró el compromiso del gobierno municipal de respaldar a quienes cumplen con la normatividad y trabajan de manera honesta, cumplen con la norma y contribuyen al desarrollo económico del municipio.
 
La reunión forma parte de las acciones permanentes que impulsa el Gobierno de Morelia para mantener el orden en los espacios públicos y de comercio, protegiendo tanto a los comerciantes establecidos como a la ciudadanía.

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