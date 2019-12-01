Gobierno de Morelia conmemora el Día del Árbol y anuncia reforestaciones 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 13:56:23

Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- En el marco del Día Nacional del Árbol, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) realizó una plantación simbólica y jornada de limpieza comunitaria en la colonia Hacienda La Trinidad, además de anunciar jornadas de reforestación para nuestra ciudad.

Esta acción forma parte del compromiso del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por la recuperación y conservación de las áreas verdes de la capital.

Se plantaron cinco ejemplares de tres especies nativas: dos pirules brasileños, dos palos blancos y un pino michoacano; seleccionadas por su adaptación a la zona y por los beneficios ambientales que aportarán al entorno.

Además, vecinas y vecinos participaron en una jornada de limpieza para contribuir al mejoramiento de este espacio público.

La secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, María Guadalupe Díaz Chagolla, resaltó que “Cada árbol que plantamos representa un compromiso con el presente y el futuro de Morelia".

Así como anunció que "En los próximos días iniciaremos nuestra temporada de reforestaciones con la proyección de plantar más de 30 mil árboles en distintos espacios del municipio, convencidos de que la participación ciudadana es fundamental para conservar y hacer crecer nuestro patrimonio natural”.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, reconoció la participación de las familias y destacó que “El alcalde nos ha instruido a seguir impulsando acciones que fortalezcan nuestras áreas verdes; fomentemos la participación social y promovamos una ciudad cada vez más ordenada, participativa y sustentable”.



En la jornada también participó la Dirección de Residuos Sólidos de la Secretaría de Servicios Públicos, cuyas brigadas se encargaron de la recolección de maleza, pastizal y basura.

Con acciones de educación ambiental y participación ciudadana, el Gobierno de Morelia consolida la conservación de las áreas verdes y refrenda a la capital michoacana como Ciudad Árbol del Mundo y el mejor lugar para vivir.