Gobierno de Morelia cierra con gran éxito la XXV Feria del Pan con más de 80 mil visitantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 15:20:18

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), cerró con gran éxito la XXV Feria del Pan, que durante tres días reunió a más de 80 mil visitantes y generó una derrama económica de 3 millones 300 mil pesos.

Esta edición conmemorativa reafirmó la importancia de la industria panificadora como motor de la economía local, con la participación de 50 panaderías que ofrecieron una amplia variedad de productos, sabores y creaciones que forman parte de las tradiciones de Morelia.

La feria también contribuyó a la generación de 400 empleos temporales, vinculados con la realización del evento, favoreciendo las oportunidades laborales y el crecimiento económico de la ciudad.

Asimismo, se contó con la presencia de más de 80 participantes de otros estados, de empresas proveedoras de la industria panificadora, pastelera y sectores afines, fortaleciendo así el intercambio comercial y las oportunidades de negocio.

Como parte de los festejos por el 25 aniversario de esta emblemática feria, se obsequió un pastel conmemorativo a 2 mil 500 asistentes, quienes compartieron este momento especial en un ambiente de convivencia y celebración.

Con estos resultados, el Gobierno de Morelia, a través de la Sefeco, refrenda su compromiso de impulsar los sectores productivos, respaldar a las panaderías locales y promover eventos que fortalezcan la economía, las tradiciones y la identidad de la capital michoacana.