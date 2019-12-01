Gobierno de Morelia celebra la magia de Reyes con transporte gratuito para la niñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 18:02:11

Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.– Con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos, el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, en coordinación con la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), ofrecerá transporte público gratuito para niñas y niños menores de 12 años este próximo 05 de enero.

La titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), María Guadalupe Herrera Calderón, informó que esta acción es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Morelia y la CRT, como una medida positiva que beneficia directamente a las familias morelianas.

El servicio gratuito estará vigente de las 16:00 a las 22:00 horas, en las siguientes rutas participantes: Coral, Coral 2, Naranja, Roja 1, Roja 2, Roja 3, Roja 4, Guinda, Crema, Café Oro, Morada y Amarilla 2.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar la economía familiar, y facilitar que la niñez moreliana pueda disfrutar de la tradicional visita de los Reyes Magos, promoviendo el acceso a las actividades culturales y recreativas de la ciudad.

Con acciones como ésta, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la ciudadanía, fortaleciendo la sana convivencia y la unión familiar, para seguir construyendo la paz en nuestra ciudad.