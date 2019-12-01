Gobierno de Morelia brinda apoyo a familias afectadas por lluvias en colonia Benito Juárez

Morelia, Michoacán; 18 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia continúa con las labores permanentes en zonas afectadas por las lluvias de esta temporada, en tanto que la Secretaría de Bien Común y Política Social llevó a cabo un recorrido de atención a familias de la colonia Benito Juárez.

Derivado del recorrido, se invitó a los colonos a hacer uso de un albergue que fue instalado por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del DIF Morelia, con el fin de atender este tipo de eventualidades.

Sin embargo, la población externó preferir hospedarse con familiares o partes secas de sus hogares; por lo que se procedió a instalar y apoyar con el traslado a un comedor en el Centro Comunitario "Ignacio López Rayón", el cual ya atiende a los colonos de esta zona.

El gobierno municipal encabezado por el alcalde Alfonso Martínez reafirma mantener una atención humana, profesional y permanente en las zonas de nuestra ciudad que, por sus condiciones naturales,

se ven afectadas por las lluvias de esta temporada.