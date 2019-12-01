Gobierno de Morelia avanza en la rehabilitación de caminos rurales

Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2026.- La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es atender las necesidades en infraestructura en la zona rural, por ello la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) sigue avanzando en la rehabilitación de caminos rurales.

Durante la presente administración municipal se han rehabilitado 281.3 kilómetros de caminos rurales y se han intervenido más de 67 hectáreas en mejora parcelaria, a lo que se suma el mejoramiento de 66 ollas agrícolas y más de 2 kilómetros de limpieza de ríos y drenes en las tenencias de Morelia.

"Con esta acción se generan mejores accesos y una mayor seguridad para las y los habitantes de la zona rural, lo cual les permite desarrollar sus actividades de forma más eficiente", destacó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García.

Cabe destacar que la zona rural de Morelia abarca más del 70 por ciento del municipio, la cual presenta una gran actividad productiva en cada una de las 14 tenencias que generan impulso y desarrollo en la economía local.

En esta ocasión se intervinieron los caminos de diversas comunidades como: Camino de la Culebra, Colonia Las Palmas, Buena Vista, San Carlos Coapa y Arboledas del Vergel de la zona periurbana de Morelia, así como de las tenencias de Chiquimitío, San Miguel del Monte, Capula y Santiago Undameo.