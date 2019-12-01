Gobierno de Morelia apuesta al desarrollo laboral; entrega constancias de Hombres al 1000x10

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 19:44:26

Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), entregó constancias del programa “Hombres al 1000x10”, iniciativa que en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, promueve el desarrollo laboral de la población.

La entrega de estos reconocimientos se realizó a líderes y trabajadores del transporte en un concurrido evento encabezado por la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, acompañada de autoridades municipales.

"Reconocemos el compromiso de los operadores del transporte público que hoy reciben sus constancias por haber concluido la capacitación, este conocimiento que se llevan lo pueden aplicar en sus vidas diarias, en su trabajo o con sus familias, puede hacer la diferencia en actuar ante alguna situación de riesgo y salvar una vida”, expresó la secretaria de Fomento Económico.

En tanto que Karla Martínez Martínez, asesora de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), destacó la importancia de que los operadores del transporte público tomaran este curso.

“El aprendizaje que ahora ustedes tienen, les dará la confianza a los usuarios de que pueden poner su vida en sus manos, que en alguna situación de riesgo ustedes van a saber cómo actuar, que ahora al primero al que van a poder acudir es al operador de la ruta”.

Cabe recordar que, con el respaldo del éxito de “Mujeres al 1000x10”, se lanzó de forma paralela el programa “Hombres al 1000x10”, con el que en esta ocasión se capacitaron a 500 operadores de transporte.

Además de las mencionadas personalidades, también asistieron al evento: el Coordinador de la CRT, José Trinidad Martínez Pasalagua; la secretaria la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca; el presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México, Isaac Díaz González; y la jefa de Vinculación del Centro de Capacitación de el Trabajo Industrial (Cecati) #78, Rita Cristina Zarco Luna.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda que, con la colaboración de gobierno y ciudadanía para el desarrollo de habilidades laborales, se construye el mejor lugar para vivir.