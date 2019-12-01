Gobierno de Morelia apoyará la selección de jóvenes basquetbolistas que competirán en Guatemala

Morelia, Michoacán; 10 de octubre de 2026.– El Gobierno de Morelia apoyará la Concentración "RADAR", donde se elegirán a los jóvenes que representarán a Michoacán en una Copa Internacional de básquetbol 3x3 en Guatemala.



La actividad se realizará este domingo 11 de octubre, de 13:00 a 19:00 horas, en el Auditorio Municipal de Morelia, ubicado en avenida Morelos Sur 1080, colonia Ventura Puente.



La convocatoria está dirigida a jóvenes de las categorías varonil y femenil nacidos en 2012 y 2013. Se elegirán hasta ocho jugadores de todo el estado para viajar a Guatemala del 22 al 25 de octubre.



Durante la concentración, los participantes realizarán pruebas y entrenamientos para que los responsables de la selección identifiquen a los jugadores con mayor potencial.



Para participar, es necesario contar con pasaporte vigente o en trámite y acta de nacimiento, además de cubrir una cuota de recuperación de 350 pesos. El registro está limitado a 40 jóvenes.



Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar su preregistro al teléfono 443 411 2373. Con este apoyo, el Gobierno de Morelia contribuye a que las y los jóvenes tengan oportunidades de desarrollar su talento deportivo y participar en competencias internacionales.