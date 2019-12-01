Gobierno de Morelia anuncia más obras de beneficio social

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:47:23

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia aprobó la ampliación líquida y modificación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025, lo cual se traduce en más obras para los ciudadanos en la administración del Presidente Alfonso Martínez Alcázar.

Con la modificación aprobada en sesión de Cabildo este martes, el techo financiero del Programa Anual de Inversión (PAI) asciende a 629 millones 964 mil pesos, para un total de 153 registros de obras.

Dichas ampliaciones incluyen recursos federales para la Secretaría de Obras Públicas Municipales y para el Proyecto de Refugio Municipal para Mujeres.

En ese sentido, la administración del alcalde Alfonso Martínez refrenda mantener la colaboración con todos los niveles de gobierno para concretar más obras en el objetivo de seguir consolidando en Morelia el mejor lugar para vivir.