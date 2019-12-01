Gobierno de Michoacán refuerza respaldo a Coahuayana con acciones de atención y apoyo comunitario

Coahuayana, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- En una gira de trabajo que reafirma la presencia institucional en el municipio, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, encabezó diversas acciones junto con el presidente municipal, Andrés Rafael Aguilar, para fortalecer las estrategias de apoyo económico y supervisar la atención a víctimas directas e indirectas.

Acompañado por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano; el subsecretario de Desarrollo Económico, Eduardo Ramírez; y la directora general del DIF, Ana Sofía Bautista Aguíñiga; Zepeda Villaseñor realizó un recorrido por la zona afectada por la explosión del pasado sábado, para avanzar en la coordinación interinstitucional que permita acelerar la recuperación de los espacios dañados y garantizar condiciones de bienestar para las familias.

Durante la visita se entregó equipamiento y kits de gestión menstrual destinados al fortalecimiento del Centro LIBRE de Coahuayana, una acción que forma parte del compromiso permanente para ampliar la red de apoyo y mejorar los servicios dirigidos a mujeres y niñas del municipio. A la par, el encargado de la política interna también supervisó los daños registrados en el Jardín de Niños “Jonas Salk”.

Como parte de la jornada, se sostuvo un encuentro con personas afectadas, a quienes se brindó atención directa y se revisaron sus necesidades inmediatas. Las dependencias presentes reiteraron su disposición para mantener un acompañamiento integral, coordinar mecanismos de apoyo y continuar trabajando en conjunto con las autoridades municipales y la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su respaldo total a Coahuayana y su voluntad de fortalecer la seguridad, reconstruir espacios y atender de manera cercana a las familias que requieren apoyo.