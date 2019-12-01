Gobierno de Michoacán realiza obras hidráulicas en Morelia para mitigar inundaciones

Gobierno de Michoacán realiza obras hidráulicas en Morelia para mitigar inundaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:16:31
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Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Con una serie de obras que se realizan en distintos puntos de la ciudad de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó sobre las labores del Gobierno de Michoacán para mitigar las inundaciones derivadas de la inexistencia de infraestructura pluvial, conjuntos habitacionales no regulados, azolve en canales, drenes y colectores, así como basura en alcantarillas y bocas de tormenta.

Refirió que se están haciendo los esfuerzos necesarios para mitigar las inundaciones; además hizo un llamado a la población para evitar tirar basura en las calles y coadyuvar a prevenir desastres.

“Hago un llamado a la población a hacer conciencia porque el impacto que estamos viviendo, se debe en gran parte al exceso de basura”, señaló el mandatario.

En este sentido el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, mencionó que en complementación a las obras hechas en Calzada La Huerta, Mercado de Abastos y Villas del Pedregal, se construyen colectores hidráulicos para captar y encauzar el agua de lluvia hacia los canales y así evitar encharcamientos.

Aunado a esto, en la zona del Paso Catrinas, el Gobierno de Michoacán realizó trabajos de liberación de canales naturales, así como el retiro de más de 170 toneladas de distinto material, para encauzar el agua hacia los colectores pluviales.

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