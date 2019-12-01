Gobierno de Michoacán despliega atención integral a víctimas en Coahuayana: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que personal del Gobierno del Estado, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya se encuentra en la región de Coahuayana para brindar acompañamiento y atención integral a las personas afectadas por los hechos ocurridos este sábado.

El encargado de la política interna, destacó que, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la administración estatal mantiene un seguimiento permanente desde el primer momento de la emergencia, inicialmente con atención médica a los heridos y ahora a través de un apoyo cercano a las víctimas directas e indirectas, a fin de garantizar asistencia psicológica, legal y social.

Zepeda Villaseñor señaló que el Gobierno de Michoacán colaborará de manera constante con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar seguimiento al caso y asegurar que se respeten los derechos de las personas afectadas durante todo el proceso.

La presencia institucional en la zona forma parte del compromiso estatal para atender la situación con sensibilidad y responsabilidad, poniendo en el centro a las víctimas y refrendando el respaldo del Gobierno del Estado ante lo ocurrido en Coahuayana.