Gobierno de Michoacán busca reparación del daño por vehículos siniestrados tras hechos violentos

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración procura la reparación del daño a propietarios de vehículos siniestrados el pasado domingo, luego de las reacciones del crimen organizado a un operativo federal en Jalisco; señaló que hubo actuación inmediata de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa para restablecer el orden en las zonas afectadas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que entre domingo y lunes se desplegó un operativo especial para el retiro de las unidades, con el envío de grúas desde Morelia a distintos municipios; precisó que el 100 por ciento de los vehículos fue retirado de las vialidades para liberar carreteras y garantizar condiciones de seguridad.

Explicó, ya hay comunicación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para asegurar la cobertura a quienes cuenten con póliza vigente.

En los casos de personas sin seguro, indicó que deberán seguir un procedimiento a través de la Fiscalía General del Estado y realizar la baja de las unidades en sus medios de identificación como parte del proceso legal.

Ramírez Bedolla subrayó que se mantiene presencia en Aguililla para preservar el orden y anunció que continuarán los operativos de decomiso de máquinas tragamonedas, al señalar que representan una fuente de financiamiento del crimen organizado y generan violencia, por lo que exhortó a los municipios a clausurar estos establecimientos.